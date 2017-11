Nationale Transgender Gedenkdag in Grote Kerk in Zwolle

on

Maandag 20 november wordt in Zwolle de Nationale Transgender Gedenkdag 2017 gehouden. Tijdens een bijeenkomst in de Consistorie van de Grote Kerk in Zwolle wordt stilgestaan bij de transgenders die het afgelopen jaar door geweld om het leven zijn gekomen.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook stilgestaan bij de moord op de 32-jarige Venezolaanse prostituee Bianca. Zij werd vrijdagmorgen 29 september levenloos aan getroffen in een woning in Arnhem.

De gemeente Zwolle tekent maandagmiddag de ‘Verklaring van Dordrecht’. Daarmee verklaart de gemeente zich in te gaan zetten voor een transgender vriendelijke werkomgeving binnen de eigen organisatie.

De Nationale Transgender Gedenkdag wordt georganiseerd door Transgender Netwerk Nederland (TNN), dit jaar in samenwerking met Club-T van COC Zwolle.

Kijk hier voor het programma en de adresgegevens.

(Foto: RTV Oost)

