Nederland dreigt homoseksueel terug te sturen naar Pakistan

Een 26-jarige homoseksuele asielzoeker dreigt te worden uitgezet naar Peshawar in Pakistan. De man dreigt daar slachtoffer te worden van eerwraak. Volgens de IND kon de man niet aannemelijk maken dat hij homoseksueel is.

Een groot aantal LHBTI-organisaties heeft de Tweede Kamer met een gezamenlijke brandbrief gevraagd de uitzetting te verhinderen. De vriend en de vader van de asielzoeker zijn al vermoord om de ‘eer van de familie te zuiveren’.

De Nederlandse regering erkent dat Peshawar een onveilige regio is voor LHBT-ers,

De asielzoeker, Faisal S., kreeg op 12 oktober een negatieve beslissing in zijn tweede beroepsprocedure. Op donderdag 2 november ging hij in op een uitnodiging van het COA in AZC Heerhugowaard om te komen praten over vrijwillig vertrek uit Nederland. Daar bleek dat hij was misleid: hij werd ter plekke opgepakt en afgevoerd door twee mannen die niet als agenten van de vreemdelingenpolitie herkenbaar waren. Faisal werd afgevoerd naar detentiecentrum Zeist, waar hij een zelfmoordpoging deed. Daarna is hij op de isoleerafdeling geplaatst. Zijn advocaat is te laat ingeschakeld.

Faisal vroeg ongeveer twee jaar geleden in Nederland asiel aan. In zijn eerste procedure werd hij als ongeloofwaardig beschouwd door de IND. Hij zou ‘tegenstrijdige verklaringen’ hebben afgelegd. Deze formulering wordt vaak gebruikt door de IND bij asielzoekers die door hun sociale en culturele achtergrond geen ‘coming out’ hebben gehad zoals in westerse landen gebruikelijk is.

In Nederland heeft Faisal alsnog een ‘coming out’. Hij heeft vele openhartige gesprekken met vrijwilligers van verschillende LHBT-organisaties en wordt actief binnen de homogemeenschap. Hoewel de rechter die zijn beroepsprocedure behandelt daaraan niet twijfelt, oordeelt deze toch dat Faisal niet bewezen heeft dat hij homoseksueel is en volgt daarin IND.

De brandbrief die naar de Tweede Kamer gestuurd is, is afkomstig van de organisaties LGBT Asylum Support, COC Cocktail-projecten Eindhoven, Utrecht, Amsterdam-Oost, Prisma Groep Utrecht, Veilige Haven Utrecht en Secret Garden. Het is de eerste keer dat zo veel LHBT-belangenorganisaties samen in actie komen.

Met regelmaat maken alle LHBT-belangenorganisaties en de COC Cocktail-projecten, die zich inzetten voor LHBT-asielzoekers, vergelijkbare zaken als die van Faisal mee.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

