Amnesty roept Egypte op te stoppen met vervolgen LHBTI’ers

on

Amnesty International is een actie gestart om de autoriteiten in Egypte onder druk te zetten om af te zien van wetgeving waarin homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld.

Ook worden de autoriteiten opgeroepen onmiddellijk een einde te maken aan het vervolgen van LHBTI’ers.

In Egypte is sinds eind september een klopjacht gaande op mensen van de LHBTI-gemeenschap. Dat gebeurde nadat bezoekers van een rockconcert in Cairo met een regenboogvlag zwaaiden.

Meer dan zeventig mensen zijn al opgepakt. De politie gebruikt dating-apps om LHBTI’ers in de val te lokken.

Er is een wet in de maak om homoseksualiteit strafbaar te stellen. Als de wet wordt aangenomen, kunnen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen tot vijftien jaar celstraf krijgen. Ze worden vervolgens publiekelijk aan de schandpaal genageld door hun namen in de twee grootste kranten van het land te publiceren.

Via internet worden mensen opgeroepen om een e-mail te sturen aan president Abdel Fattah al-Sisi van Egypte.

(Bron en foto: Amnesty International)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws