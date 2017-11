Radio 12-11: Over hokjes, vooroordelen en het songfestival

on

‘Anders is Hetzelfde’ is een theatervoorstelling over hokjes en vooroordelen die de komende week te zien is op een aantal scholen. Er is één openbare voorstelling: donderdag in het Twickel College in Hengelo.

De voorstelling is geschreven door Regine Hilhorst in opdracht van Artikel 1 Overijssel.

Zanger Waylon gaat Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival dat volgend jaar in Portugal gehouden wordt. Het is de tweede keer dat Waylon op het songfestivalpodium staat; in 2014 deed hij samen met Ilse DeLange mee. In de Roze Golf vertelt songfestivaldeskundige Barry van Cornewal over de kansen voor Waylon.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 12 november tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel