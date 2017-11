Waylon gaat voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival

on

Waylon gaat volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival. Dat heeft omroep AVROTROS bekend gemaakt.

Het is de tweede keer dat Waylon naar het Eurovisie Songfestival gaat. In 2014 ging hij samen met Ilse DeLange als Common Linnets. Ze werden tweede met het nummer Calm after the storm.

Volgens Roze Golf-songfestivalspecialist Barry van Cornewal is Waylon een ‘geweldige keuze’. ‘We hebben weer een artiest die punt één weet wat-ie doet en punt twee: het songfestival serieus neemt.’

Volgens Barry is de keuze voor Waylon wederom een keuze voor kwaliteit. ‘Ook in 2014 werd Waylon gevraagd om voor Nederland naar het Songfestival te gaan. Toen was hij bezig met het project met Ilse.‘

In maart wordt bekend met welk lied Waylon Nederland gaat vertegenwoordigen in Portugal.

De afgelopen week werd ook de band Within Temptation genoemd als mogelijke Nederlandse deelnemer.

Het Songfestival is volgend jaar op 8, 10 en 12 mei in Lissabon. De Portugees Salvador Sobral won de vorige editie van de muziekwedstrijd met het nummer Amar pelos dois. De Nederlandse meidengroep OG3NE werd elfde.

(Bron: NOS, Roze Golf)

