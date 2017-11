Radio 05-11: COC-dj Ilja de Jong draait plaatjes met verhaaltjes

on

Aan het slot van de ‘Week van het Vinyl’ bij Radio Oost is Ilja de Jong te gast in de Roze Golf. Zij was jaren dj bij het COC in Zwolle en nog steeds is ze dj op feesten en partijen.

Ilja neemt haar platenkoffer mee, gevuld met singeltjes die ze eind jaren tachtig en begin jaren negentig veel draaide in het COC pand, eerst aan de Jufferenwal, later aan de Kamperstraat in Zwolle; plaatjes waar ze geheid de dansvloer vol mee kreeg.

Ze vertelt over de muziek en haar herinneringen.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 29 oktober tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel