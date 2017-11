‘Anders is Hetzelfde’ gaat op tournee langs scholen in Twente

on

‘Anders is Hetzelfde’ is de titel van een theatervoorstelling van Theatergroep De Nieuwe Koning, die gaat over wat normaal is en wie dat bepaalt. In de voorstelling worden vooroordelen aan de kaak gesteld.

De theatervoorstelling is te zien op scholen in Almelo, Enschede en Hengelo. De voorstelling wordt op die scholen gecombineerd met een voorlichtingles van COC Twente Achterhoek.

Op donderdagavond 16 november is er een openbare voorstelling in Hengelo, op het Twickelcollege. De voorstelling begint om 19:30 uur en kaarten zijn hier te bestellen.

De presentatie is in handen van Jerry Kroezen en Regine Hilhorst. Het muzikale gedeelte komt voor rekening van het Twents Jeugd Symfonie Orkest onder leiding van Carl Wittrock samen met de jonge pianovirtuoos Evander Eijsink.

Meer over de voorstelling is te horen in de Roze Golf van zondag 15 oktober.

Hier is de trailer van de voorstelling te zien.

Categorieën:Agenda, Overijssel