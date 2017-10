Radio 29-10: Waterblagen en slachtoffers die daders worden

on

Reünie is de titel van het nieuwe boek van Gaby den Held. Diepenheim is het decor van het verhaal dat begint op het terras van Café Boonk, waar Dorian na jaren Titus ontmoet, en eindigt in de Schipbeek.

Het is een verhaal over pestkoppen en hun slachtoffers, die daders worden; een verhaal waarin het enige liedje waarmee België het songfestival ooit won, een rode draad vormt.

In de Roze Golf een gesprek met Gaby den Held op het terras van Café Boonk -tegenwoordig Irma’s Café- en langs de boorden van de Schipbeek. En heel bijzonder: Gaby draagt voor uit zijn werk op muziek van Guflux.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 29 oktober tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

