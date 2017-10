Walt Disney komt met jonge homo in jeugdserie ‘Andi Mack’

on

In het tweede seizoen van de jeugdserie ‘Andi Mack’ van Disney Channel ontdekt Cyrus zijn homoseksualiteit. De serie is populair bij kinderen tussen de 6 en 14 in de Verenigde Staten. De serie wordt niet uitgezonden in Europa.

In de serie ontdekt Cyrus, gespeeld door Joshua Rush, zijn homoseksualiteit en uiteindelijk leidt zijn ontdekking tot zelfacceptatie, onthult Hollywood Reporter.

Aan het eind van seizoen 1, was al te zien hoe Cyrus misschien wel gevoelens had voor de vriend van zijn beste vriend.

‘Andi Mack’ is het verhaal over opgroeiende tieners die zichzelf ontdekken en is gemaakt voor een breed publiek met als boodschap dat iedereen erbij hoort en dat je respect moet hebben voor anderen.

Het tweede seizoen is met ingang van vrijdag te zien in Amerika.

Het is niet het eerste homoseksuele karakter van de Walt Disney Company. Eerder waren homoseksuele karakters te zien in een aantal afleveringen van ‘Good Luck Charlie’ en in de animatieserie ‘Doc McStuffins’.

Klik hier voor de trailer van het tweede seizoen.

(Bron: Hollywood Reporter, foto: screenshot trailer)

