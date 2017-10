‘Pink Drink Party in Almelo krijg volgend jaar zeker een vervolg’

on

De Pink Drink Party, afgelopen zaterdag in de Businesslounge van het Heracles-stadion in Almelo, krijgt zeker een vervolg. Dat zegt Erik Dierink, een van de organisatoren. Het dansfeest trok zo’n 160 bezoekers.

‘We hebben quite gedraaid en we gaan het feest volgend jaar uitbouwen. We willen meer bekendheid geven aan het feest en beter uitleggen waar het feest voor staat. Het is een feest voor iedereen, waarbij het vooral draait om acceptatie, openstaan voor elkaar’

Een datum voor de tweede editie van Pink Drink is nog niet bekend.

(Bron: Roze Golf, foto: Pink Drink)

