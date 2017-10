Brabant heeft er een carnavalsvereniging bij: De Jeanettekes

on

Een groep vaste gasten van de Venise Bar in Breda heeft een carnavalsvereniging opgericht: De Jeanettekes. Daarmee is het na Effe Anders in Eindhoven de tweede gay-carnavalsvereniging in Brabant.

Elke maandagavond wordt er hard gewerkt in een loods aan de bouw van een carnavalswagen, waarmee de vereniging mee gaat doen aan de optocht in Breda.

Aanleiding voor de oprichting van de vereniging is het 50-jarige bestaan van de Venise Bar. ‘We gaan een Venetiaanse wagen maken, compleet met Venetiaanse maskers. En als thema hebben we: we zwaaien er-na. Genaamd naar de vrouw die bar Venise heeft opgericht in 1967, Erna de Haas’, zegt eigenaar Edwin van de Merwe tegen Omroep Brabant.

(Bron: Omroep Brabant, foto: De Jeanettekes)

