Vitesse-aanvoerder ligt onder vuur na dragen regenboogband

on

Vitesse-aanvoerder Guram Kashia ligt in Georgië onder vuur omdat hij een regenboog-aanvoerdersband droeg bij de wedstrijd tegen Heracles op 15 oktober in Arnhem. Media in Georgië beschuldigen de voetballer van het ‘promoten van homoseksualiteit’.

De 30-jarige verdediger droeg de regenboogband op initiatief van de Centrale Spelersraad en de John Blankenstein Foundation, net als alle andere aanvoerders in de eredivisie van het Nederlandse voetbal. Door het dragen van de armband wilden de initiatiefnemers aandacht vragen voor diversiteit in zowel het amateur- als het betaalde voetbal.

In de kranten in Georgië en op sociale media werd er schande van gesproken dat Guram Kashia homoseksualiteit op deze manier promootte. Hij speelt in het nationale elftal van Georgië, maar velen zijn van mening dat hij daar niet meer welkom is.

Homovijandig

Georgië is een land met 3,7 miljoen inwoners en heeft weinig vooruitgang geboekt als het gaat om het invoeren van gelijke rechten voor LHBTI’ers rechten. Het land staat te boek als een van de meest homovijandige landen.

Kerk

Het beeld dat mensen er hebben van homoseksuelen, wordt sterk beïnvloed door de traditionele opvattingen uit de Sovjet tijd en door de leer van de Georgische Orthodoxe Kerk.

(Bron: Radio Free Europe/Radio Liberty, foto: screenshot Omroep Gelderland)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws