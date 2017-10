Column Frans Heemskerk: That’s entertainment

on

Vandaag hebben we allemaal gasten in het programma, en zelfs ook de presentator, die iets met of in de entertainment doen. Van zingen tot goochelen, van presenteren tot een travestieact; het vermaken van mensen staat erbij voorop. En ook dit radioprogramma an sich is natuurlijk entertainment, hoewel het hand in hand gaat met leuke, boeiende en interessante informatie, zodat we het misschien infotainment kunnen noemen. Je zou denken dat ik als columnist dan erg uit de toon val vergeleken bij dit illustere gezelschap, maar dan heb ik een troef achter de hand. Ik heb jarenlang de boeken/entertainmentafdeling draaiende gehouden in een niet nader te noemen ter ziele gegaan warenhuis. Boeken spreekt voor zich en het entertainmentgedeelte bestond uit een zeer uitgebreide afdeling met cd’s en dvd’s in de meest uiteenlopende genres. Vermaak alom dus.

Daarnaast is het schrijven van columns toch ook een vorm van entertainment, want hoewel ik probeer zaken van diverse kanten te bekijken en te benoemen, speel ik soms ook advocaat van de duivel en relativeer ik zware onderwerpen met wat ironie en zelfspot naar mezelf of in groter verband naar de LHBT-gemeenschap toe om het allemaal wat minder zwaar en dramatisch te maken dan het lijkt of is, met als doel onszelf en het leven niet zo serieus te nemen en er gewoon eens om te lachen. Is het hele leven niet een vorm van entertainment en houden we elkaar in het dagelijks leven ook niet regelmatig voor de gek?

Nu heeft met name de gay community van oudsher al een natuurlijke affectie met entertainment in de breedste zin van het woord. Glitter, glamour, boa’s en veren, als motten op een vlam vliegen ze er op af. Waar zouden diva’s als Eartha Kitt, Shirley Bassey, Zsa Zsa Gabor en Joan Collins of iconen als Madonna, Lady Gaga, Barbara Streisand en Cher zijn geweest zonder hun achterban van licht hysterische idolate homo’s? En als de gaysuelen massaal het Eurovisie Songfestival de rug zouden toekeren, hoeveel bestaansrecht zou dat evenement dan nog hebben? Zo zijn er wel meer branches, nauw verwant met de entertainmentindustrie, te noemen die door anders geaarden worden gedomineerd, zoals mode, visagie en haarstylisten.

Dit alles werkt ook door in de manier waarop wij uitgaan en onze vrije tijd besteden. Ik heb al eens uitgebreid verteld over hoe ik als jongmens vroeger uitging in de homoscene van Den Haag en Rotterdam in de jaren ‘80 en ’90. Dat ga ik nu niet weer herhalen. Maar bij het ouder worden verschuiven, als het goed is, ook je interesses en blijf je niet krampachtig als middelbare man je uitdijende lichaam in hippe kinderkleren persen om, hangend aan de wijzers van de klok, met de jeugd van nu mee te doen. Daar heeft niemand echt plezier aan.

Zelf ben ik heel organisch overgegaan naar een andere manier van uitgaan. Niet meer met vrienden in disco’s rondhangen, maar wij vinden het nu heerlijk om uit eten te gaan of bij elkaar thuis leuke avondjes te organiseren, waarbij er copieus wordt gedineerd en we van elkaars gezelschap genieten. Omdat het vaak vrienden zijn die al soms meer dan 20 jaar meegaan, is die vriendschap een zeer waardevol iets wat gevierd en gekoesterd dient te worden.

Daarnaast heeft de disco plaatsgemaakt voor het theater, waar we mooie voorstellingen zien, en dat is natuurlijk ook entertainment. Daar zie je dan dus ook veel LHBT’ers. In alle drie de gemeentes waar ‘Uit De Kast’ wordt uitgezonden zijn theaters te vinden Theater Swanla in Zuidplas, Theater aan de Schie in Schiedam en het Isala Theater in Capelle aan den IJssel. In die laatste kom ik zelf vrij vaak en daar wordt ook De Regenboogsalon elke eerste zaterdag van de maand georganiseerd. En dan hebben we natuurlijk Rotterdam vlakbij met de beide Luxor Theaters en nog heel veel kleinere theaterzalen.

Entertainment, of we er nu zelf in werken om anderen te vermaken, of dat we er graag door vermaakt worden, het zit in het DNA van onze LHBT-gemeenschap en het grote gay-icon, de betreurde Judy Garland zong het al in 1960: ‘The world is a stage, the stage is a world of entertainement‘.

