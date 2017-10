Zondag 22-10: Rikkert van Huisstede over wat hem bezighoudt

on

Rikkert van Huisstede is zanger, danser, dichter, klarinettist en activist. Hij toerde met Herman van Veen door binnen- en buitenland en treedt nu op met zijn eerste soloprogramma, getiteld ‘Zou jij het zijn’.

Op woensdagavond 25 oktober is hij met zijn band te zien in De Kleine Willem in Enschede.

In de Roze Golf een gesprek met Rikkert van Huisstede over (homo)seksualiteit, chromosomen, genderneutrale kinderkleding, zijn nieuwe album, een teleurstellende date en trekken door Mongolië.

Rop Janze interviewt hem en geeft en passant nog wat roze tips op gebied van nieuwe cd’s, uitgaan en een fotowebsite met mooie mannen.

Maak kans op een EP van Rikkert van Huisstede door een mail te sturen naar rozegolf@rtvoost.nl!

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 22oktober tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

(foto: Rona Lane)

