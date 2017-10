Populaire Tsjetsjeense zanger zou zijn opgepakt en vermoord

on

De Tsjetsjeense zanger Zelimkhan Bakayev zou zijn opgepakt door de autoriteiten in Tsjetsjenië, zijn gemarteld en gedood. Dat meldt een anonieme bron aan de LHBT-nieuwssite NewNowNext.

De 26-jarige Zelimkhan Bakayev werd laatst gezien op 8 augustus in Grozny, nadat hij uit Moskou was aangekomen om de trouwerij van zijn zus bij te wonen. Zijn familie zegt dat ze sindsdien niets meer van hem gehoord heeft .

Igor Kochetkov , de oprichter van het Russische LGBT-Network heeft de bevestiging gekregen dat de zanger door de autoriteiten is opgepakt vanwege zijn homoseksualiteit.

Een bron dichtbij de activisten in Tsjetsjenië verklaarde aan NewNowNext dat de zanger na zijn aanhouding is doodgemarteld. Dat nieuws wordt niet door andere bronnen bevestigd.

De autoriteiten zeggen niets over de verblijfplaats van Zelimkhan Bakayev te weten en suggereren dat hij het land verlaten heeft.

Vorige maand verscheen een video op YouTube van een man die lijkt op Bakayev. De man zegt de zanger te zijn en vertelt dat hij in Duitsland is.

Activisten zeggen dat de video nep is. Ze wijzen ondermeer op een Russische energiedrank die op tafel staat, die niet in Duitsland te koop is. Ook de meubels die te zien zijn, zijn niet verkrijgbaar in Duitsland.

Russische televisie meldde dat Bakayev in september aan zijn moeder en tante op WhatsApp schreef dat hij in het buitenland woont. Daarna zou hij zijn telefoon hebben uitgeschakeld.

Kijk hier naar een clip van het nummer Nana van Zelimkhan Bakayev.

(Bron: Newnouwnext, Radio Free Europe, foto boven: Zelimkhan Bakayev, foto onder: Zelimkhan Bakayev rechts met links de dubbelganger uit de video)

