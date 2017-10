Galerie MooiMan in Groningen weer open met ‘Favorieten’

on

Kan de man muze zijn? Op die vraag probeert Galerie MooiMan male-art in Groningen met de expositie ‘Favorieten, zeven kunstenaars en hun muze’, antwoord te geven. Vanaf zondag 22 oktober is deze themaexpositie te zien in de galerie, die na een verbouwing van vier maanden vanwege aardbevingsschade feestelijk heropend.

Hoe laten mannelijk kunstenaars zich inspireren door hun favoriete mannelijke muze?

Met het woord ‘muze’ wordt tegenwoordig de persoon (meestal vrouw en bij voorkeur tragische minnares) bedoeld als ‘menselijke inspiratiebron’, een persoon die de scheppingsdrang van de kunstenaar aanwakkert of die inspireert door hun lichaam, hun persoonlijkheid of hun uitingen. In de klassieke kunstgeschiedenis is de term muze dan ook onmisbaar en zijn er tal van voorbeelden te vinden.

Vaak modellen, geliefden en partners die bepalend waren voor hun werk zoals: Jan Sluijters en zijn Greet van Cooten maar ook Carel Willink met zijn Sylvia. In deze vorm lijkt een vaderlijke rol weg gelegd voor de kunstenaar die niet noodzakelijk een man hoeft te zijn en de muze niet noodzakelijk een vrouw. Maar de vraag is hoe vaak de muze een man is bij een mannelijk kunstenaar?

In Galerie MooiMan male-art is werk te zien van Farrand Bloch (NL), foto’s, Wilfried Van Gaver (B), olieverfschilderijen, Wim Heldens (NL), olieverfschilderijen, Marcel Joosen (F), beelden, Jaap de Jonge (NL), foto’s, Edgar Saillen (F), olieverfschilderijen en Peter Schauwecker (D), olieverfschilderijen en aquarellen.

Galerie MooiMan male-art bestaat einde van dit jaar 11 jaar. Het statige pand waar de galerie in gevestigd is, bevindt zich aan de rand van het centrum van de de stad Groningen.

Ook de stad Groningen ondervindt schade van de aardbevingen als gevolg van de jarenlange gaswinning. Na drie jaar procederen gaat na 4 maanden de galerie opnieuw open waarbij de NAM slechts een deel van de schade vergoed heeft.

De opening zondagmiddag wordt verricht door André van de Nadort, oud burgemeester van Ten Boer, één van de meest door aardbevingen getroffen regio’s in de provincie Groningen.

(Foto: Wilfried Van Gaver, Pygmalion, Portrait of a Model and his Painter, olieverf op hout, 70 x 90, 2016)

