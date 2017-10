2,5 jaar cel voor man die in Amsterdam homostel mishandelde

on

De rechtbank in Amsterdam heeft een 24-jarige man tot 30 maanden cel veroordeeld wegens ernstige mishandeling van twee mannen. Dat gebeurde een jaar geleden achter het Centraal Station in Amsterdam.

De dader moet de slachtoffers ook 8000 euro schadevergoeding betalen.

Tegen de man was vier jaar cel geëist , waarvan één jaar voorwaardelijk.

De dader zocht samen met twee anderen zonder aanleiding op de pont naar Amsterdam-Centrum de confrontatie met de twee mannen. Op de De Ruijterkade werden de mannen door hun belagers aangereden en vervolgens zwaar toegetakeld, ook toen ze al weerloos op straat lagen. Omstanders maakten een einde aan het geweld.

Letsel

Een slachtoffer liep een schedelbreuk en een bloeding in de hersenen op. De ander kwam er wonder boven wonder zonder blijvende lichamelijke gevolgen van af. Wel heeft hij nog altijd last van de psychische gevolgen van de aanval. Ook op getuigen, die de mishandeling wisten te stoppen, heeft het een diepe indruk achter gelaten, zegt de rechtbank.

‘Homootje’

De rechtbank en het OM hebben niet kunnen vaststellen of het geweld homogerelateerd was, zoals in de media is gesuggereerd. Een getuige zou iemand ‘homootje, homootje’ hebben horen roepen, maar de daders konden zich dat niet herinneren. De slachtoffers konden daar ook geen uitsluitsel over geven.

De dader werd eveneens veroordeeld wegens openlijk geweld begin dit jaar in de Warmoesstraat in Amsterdam tegen twee Engelsen. Een mededader komt later dit jaar voor de rechter. Het OM moet nog een beslissing nemen over vervolging van de derde verdachte.

(Bron: NOS. AT5, foto: politie)

