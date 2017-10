Almelo maakt zich op voor eerste editie dansfeest Pink Drink

on

Komende zaterdag, 21 oktober. wordt de eerste editie van de Pink Drink-party gehouden in de businesslounge van Heracles in Almelo. Het wordt een spectaculair dansfeest; volgens de initiatiefnemers is Almelo klaar is voor een open minded feest voor onder andere hetero’s, homo’s, transgenders en lesbiennes.

Als de opzet slaagt wordt Pink Drink jaarlijks de ‘place to be’

Tijdens Pink Drink wordt clubmuziek afgewisseld met discodeuntjes op een spectaculaire dansvloer. Er lopen prachtige dragqueens rond en er zijn VIP-arrangementen verkrijgbaar.

Bovendien zijn er like, deel & winacties op Facebook met onder meer een overnachting in een suite in Hotel Het Huis van Bewaring in Almelo Meer informatie is te vinden op www.pink-drink.nl.

Meer over dit feest was te horen in de Roze Golf van 13 augustus 2017.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Agenda, Overijssel