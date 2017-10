Radio 15-10: De vlag in top en de hamvraag: wat is normaal?

on

Woensdag was het coming out dag. In diverse gemeenten werd de regenboogvlag gehesen. De Roze Golf was bij het hijsen van de vlag in Hengelo.

‘Anders is Hetzelfde’ is een theatervoorstelling, die volgende maand te zien is op een aantal scholen. De centrale vraag is: wat is normaal. Er is één openbare voorstelling op donderdag 16 november.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 8 oktober tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

