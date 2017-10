Eerste steen geplakt op regenboogbank van Hengelo

on

Wethouder Bruggink van Hengelo heeft vrijdagochtend de eerste steen geplakt van de mozaïek-regenboogbank die een plek moet gaan krijgen ergens in de binnenstad. Hij werd daarbij geholpen door de ontwerpster van de bank Telma van den Hoven.

Haar ontwerp werd gekozen uit de ruim dertig inzending voor de ontwerpwedstrijd van de regenboogbank.

‘Als iemand langs de bank loopt of fietst, zie hij gelijk waar de bank voor staat’, aldus de wethouder. De gemeente wil met de bank onderstrepen dat ‘iedereen in Hengelo gelijk is en zich moet kunnen uiten, ongeacht hij of zijn geaardheid.’

Plakken

Na de herfstvakantie gaan ruim dertig plakkers aan het werk om het ontwerp van Telma van den Hoven op de nu nog kale betonnen bank van 1500 kilo te plakken. De bank staat tijdelijk opgesteld in de verlaten showroom van Auto Nijkrake op industrieterrein Timmersveld in Hengelo. Daar wordt de komende drie maanden 250 kilo aan mozaïeksteentjes geplakt.

Vrijwilligers

De gemeente Hengelo kan nog vrijwilligers gebruiken die willen komen plakken. Wie belangstelling heeft , kan contact opnemen met de gemeente. Wethouder Bruggink kan nog niet aangeven waar de bank komt te staan, maar de regenboogbank moet een prominente plaats in het centrum krijgen.

Meer over de regenboogbank in de Roze Golf van zondag 8 oktober en 15 oktober.

(Bron en foto: Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws, Overijssel