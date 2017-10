Woensdag 11-10: Coming Out Dag met de regenboogvlag in top

on

In tal van gemeenten is woensdag op Coming Out Dag de regenboogvlag gehesen. Zo was er in Hengelo een officieel moment bij gebouw Markant, dat tijdelijk dienst doet als gemeentehuis.

Daar werd de vlag gehesen door Theo Bakker, actief binnen de Rooms Katholiek kerk in Hengelo en Mark Melenhorst van COC Twente-Achterhoek.

De beren op de Brink in Hengelo hebben van de breiclub Stitch & Bitch een regenboogsjaal aangemeten gekregen.

In Enschede en Hengelo zijn tal van activiteiten rond Comming Out Dag met speciale aandacht voor Roze Senioren.

De gemeente Rijssen-Holten houdt zich strikt aan het vlaggenprotocol; er hangt geen regenboogvlag in top op het gemeentehuis. Daar was het CDA-wethouder Cornelissen die in zijn eigen tuin de regenboogvlag hees.

Beren Brink Hengelo. wethouder Cornelissen Rijssen Holten, Amersfoort, Utrecht, wethouder Bert Kamphuis Sittard Geleen, ‘s-Hertogenbosch, Gymnasium Celeanum Zwolle, Woensdrecht, Purmerend (boven), Wijchen (onder), Nijmegen, IJsselstein, wethouder Marjolein Steffens Haarlemmermeer, Hardenberg, Haarlem, Groningen, Gilze Rijen, Eindhoven stadhuis wethouder Jacob Wedemeijer en Bianca Kaathoven COC Eindhoven en Barendrecht.

(Bron: Roze Golf, RTV Oost, foto’s: Roze Golf, RTV Oost, Twitter)

