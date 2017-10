Kijktip: Turn It Around over de populaire Bram met een geheim

on

Vanaf woensdag 11 oktober is de nieuwe korte Nederlandse film Turn it around te zien op npo3lab.nl.

Bram is de populaire jongen op zijn school. Hij heeft een hechte vriendenclub en genoeg knappe meiden die voor hem vallen. Er is alleen één probleem: behalve zijn ouders weet niemand dat Bram homoseksueel is.

Tijdens een thuisfeest is Bram ‘the man of the hour’ en trekt hij de aandacht van vele mooie meiden. Bram heeft daar echter geen oog voor. Op de dansvloer doet een mooie jongen genaamd Florian, Bram verstijfd staan. Er wordt flesje-draaien gespeeld en Hugo besluit een andere draai te geven aan de avond.

Kijk hier voor meer informatie over de film.

De film is te zien op www.npo3lab.nl.

