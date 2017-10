Woensdag 11 oktober is het in de hele wereld Coming Out Dag

on

Woensdag is het Coming Out Dag. Het is een internationale dag, waarop homoseksualiteit bespreekbaar wordt gemaakt. Een groot protest op 11 oktober 1987 in Washington, waarbij een half miljoen mensen protesteerden tegen een uitspraak van het federaal hooggerechtshof dat de rechtmatigheid van een verbod op sodomie erkende, leidde het jaar erop tot de eerste Coming Out Day in 18 staten.

Andere staten van Amerika, maar ook andere landen volgden . In Nederland duurde het tot 2009. Toen riep minister Plasterk 11 oktober uit tot Nationale Coming Out Dag. In steeds meer gemeenten wordt op deze dag de regenboogvlag gehesen op openbare gebouwen. Een aantal gemeenten doet niet mee omdat het hijsen van de regenboogvlag niet past in het vlagprotocol.

In Deventer doen naar verwachting tal van winkeliers in de binnenstad mee: ook zij hangen de regenboogvlag uit.

In Enschede is Coming Out Dag door Artikel 1 Overijssel aangegrepen om een week lang allerlei activiteiten te organiseren. De eerste week werd in 2015 gehouden. Sinds 2016 heeft Hengelo zich bij het initiatief aangesloten. Voor het eerst heeft de Coming Out Week een thema. Dit jaar is gekozen voor ‘Roze Senioren’.

Eigenlijk duurt de week langer; in de bibliotheek van Hengelo is op 30 september de tentoonstelling ‘Nooit meer in de kast’ geopend, die vanaf 14 oktober te zien is in de bibliotheek van Enschede.

Om stil te staan bij de positie van LHBTI-ouderen wordt er een aantal bijeenkomsten gehouden.

Verder zijn er optredens en wordt een aantal ‘roze’ films vertoond in zowel Hengelo als Enschede.

