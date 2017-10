Wethouder van Rijssen-Holten hijst privé de regenboogvlag

on

Wethouder Roland Cornelissen (CDA) van Rijssen-Holten gaat woensdag op coming-outdag thuis de regenboogvlag hijsen. Cornelissen nam vrijdag een regenboogvlag mee na afloop van het regenboogsymposium van de provincie.

Op het gemeentehuis wappert de regenboogvlag deze dag niet; de gemeente houdt zich strikt aan het vlaggenprotocol.

De wethouder vindt het belangrijk dat ook in zijn gemeente iedereen zich zelf kan zijn en dat er in elk geval gepraat wordt over LHBTI-ers ‘Dat is waar het CDA voor staat: we vinden het belangrijk dat iedereen mee mag doen en erbij hoort’, aldus Cornelissen in de Roze Golf van zondag 8 oktober.

‘Ik denk dat het wat meer discussie oplevert in de gemeente Rijsen-Holten, maar ik denk dat dat ook goed is. Heb respect voor elkaar en wees er bewust van dat mensen er soms anders over denken.’

(Bron: Roze Golf, foto: gemeente Rijssen-Holten)

