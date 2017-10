NRC praat met Tsjetsjeense homo’s op de vlucht voor Kadyrov

on

Homo’s zijn vogelvrij in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië. Ze worden daar verraden, opgejaagd en duiken onder. Sinds de berichten in april dit jaar in de onafhankelijke krant Novaja Gazeta komen er steeds meer berichten over de vervolging van homoseksuelen in Tsjetsjenië.

In reactie op de berichtgeving over de jacht op homo’s, ontving de krant bedreigingen. De journalist die het stuk in april schreef, moest onderduiken.

Drie vluchtelingen doen hun verhaal in NRC. Eén van hen is doodsbang uitgezet te worden.

Ramzan Achmadowitsj Kadyrow (foto) is waarnemend president van Tsjetsjenië. Hij ontkende eerder de berichten. ‘Zulke mensen hebben wij niet. Wij hebben geen homo’s, en al ze er zijn, neem ze dan maar mee naar Canada’. Daarmee verwees hij naar het land dat tot nog toe veel gevluchte homo’s opnam.

De Russische overheid beloofde een onderzoek, maar daarvan kwam tot nog toe weinig terecht.

Volgens mensenrechtenorganisaties gaan de vervolgingen in Tsjetsjenië ondertussen gewoon door, en worden ook familieleden van homo’s het slachtoffer van intimidatie door de inlichtingendiensten.

Om het lot van de slachtoffers te maskeren, verspreiden de autoriteiten soms het bericht dat ze zich hebben aangesloten bij IS in Syrië.

In augustus besloot toenmalig demissionair staatssecretaris Dijkhoff (VVD) op aandringen van Nederlandse homorechtenorganisaties om lhbt-ers uit Tsjetsjenië versneld asiel te verlenen.

Ook buiten Rusland zijn gevluchte homo’s hun leven niet zeker. Er zijn gevallen bekend van mannen die het slachtoffer zijn geworden van directe of indirecte intimidatie door de Tsjetsjeense autoriteiten, zoals beschreven in een recent rapport van Human Rights Watch en Russian LGBT Network.

Lees hier het hele artikel van NRC.

(Bron: NRC, foto: schreenshot HBO)

