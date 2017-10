Nieuwe coalitie: geslachtsregistratie zoveel mogelijk beperken

on

De overheid gaat niet langer onnodig opschrijven of iemand man of vrouw is. De vier partijen die de nieuwe coalitie gaan vormen, willen dat alle overheden zoveel mogelijk genderneutraal te werk gaan, bevestigen Haagse bronnen aan de NOS.

De maatregel is een van de manieren waarop de nieuwe coalitie de rechten van LHBTI-mensen versterkt. Zo is ook het idee dat Artikel 1 van de grondwet wordt aangevuld.

Het is de bedoeling dat gemeenten, provincies en het Rijk niet zomaar meer gaan vragen naar het geslacht als dat niet nodig is, bijvoorbeeld in brieven van de gemeente over de afvalstoffenheffing of de WOZ-waarde. In sommige gevallen is het wel nodig, zoals het paspoort. ‘Maar als het niet hoeft, dan hoeft het niet meer’, zegt NOS-politiek verslaggever Lars Geerts. ‘Dat was een diep gekoesterde wens van transgenders en interseksuelen.’

Meerouderschap

D66 en de VVD hebben samen met andere partijen het Regenboog Stembusakkoord getekend. Daarin stond onder meer het meerouderschap: een kind dat meer dan twee ouders kan hebben, zoals homostellen of een donor of draagmoeder die graag wettelijk ouder zou willen zijn.

‘Een Kamermeerderheid wil dit nu wettelijk mogelijk maken’, zegt Geerts. ‘Maar je kunt je voorstellen dat het gevoelig ligt bij het CDA en de ChristenUnie. Afgesproken is dat het een vrije kwestie is: de twee partijen gaan er niet voor liggen als er een wet komt die dit mogelijk maakt.’

Dat is niet direct geregeld: er komt eerst nog onderzoek naar bijvoorbeeld het erfrecht en het naamrecht. Geerts: ‘Die onderzoeken willen ze eerst laten doen.’ Het CDA en de ChristenUnie stemmen dan naar verwachting tegen, maar zullen D66 en de VVD niet dwingen dat ook te doen.

Grondwet

Ook Artikel 1 van de grondwet wordt aangevuld, wat het nieuwe kabinet betreft. Dat was ook een wens die in het Regenboog Stembusakkoord stond. Zo moet erin komen te staan dat discriminatie op basis van een handicap of seksuele oriëntatie niet meer mag.

Dat is niet van vandaag op morgen geregeld: voor een grondwetswijziging moet twee keer gestemd worden door zowel de Eerste als Tweede Kamer, met een verkiezingsperiode ertussen.

Prostitutie

Volgens Geerts is het opvallend dat de partijen hierop uit zijn gekomen. ‘Het lag niet voor de hand dat deze vier partijen hier uit zouden komen’, zegt hij. ‘Maar blijkbaar hebben de VVD en D66 de bezwaren bij het CDA en de ChristenUnie weg kunnen nemen.’

Daar staat wel iets tegenover. Illegale prostitutie wordt strenger aangepakt: pooiers en escortbureaus zonder vergunning krijgen niet langer alleen een boete, maar er komt een gevangenisstraf op te staan.

(Bron: NOS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws