Nederlander bij de 51 opgepakte mannen bij inval sauna Jakarta

De politie heeft bij een inval in homosauna T1 in Jakarta vrijdagavond 51 mannen opgepakt. Onder de arrestanten waren een aantal buitenlanders, onder wie een Nederlander. De buitenlanders zijn weer vrijgelaten.

De mannen worden vervolgd op grond van de anti-pornografiewet en lopen het het risico tot maximaal zes jaar celstraf te worden veroordeeld.

Behalve in de regio Atjeh, waar de sharia is ingevoerd, is homoseksualiteit niet strafbaar.

Op vragen van verslaggevers wat de mannen deden in de sauna, moest de politiewoordvoerder het antwoord schuldig blijven: het was er donker.

Andreas Harsono van Human Rights Watch in Indonesië ziet een patroon van discriminerende acties van politie tegen de LHBTI-gemeenschap. ‘Als ze een inval doen in een sauna omdat het om homoseksuele mannen gaat, is dat beledigend en misbruik van macht.’

BBC Indonesia meldt dat dit het vijfde incident is, waarbij LHBTI-ers in privéruimtes worden opgepakt. Zo werden twee homo’s op 28 maart in een huis opgepakt en viel de politie op 21 mei de Sauna Atlantis in Jakarta binnen en arresteerde 141 mannen.

(Bron: The Guardian, BBC Indonesia)

