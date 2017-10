‘Schilder het Marktplein in Apeldoorn in regenboogkleuren’

on

Het Marktplein in Apeldoorn moet voorzien worden van de kleuren van de regenboog als symbool dat de gemeente zich inzet voor de acceptatie van LHBTI-ers. Het voorstel staat in een open brief van de Partij voor de Dieren in Apeldoorn aan het College van Burgemeester en Wethouders.

‘Terecht hebben GroenLinks Apeldoorn, Pvda Apeldoorn en D66 Apeldoorn gevraagd wanneer dit regenboogpad er gaat komen. Tegelijkertijd worden er (juridische) bezwaren geuit tegen een regenboogpad. Volgens de verkeerswet bestaat een zebrapad uit een markering met witte strepen. Juridisch is een voetgangersoversteek in de kleuren rood, oranje, blauw, geel en groen dus geen zebrapad’, aldus fractievoorzitter Harry Voss in de brief.

‘Wij doen u daarom de volgende suggestie: vrolijk het marktplein en/of het stationsplein op met een regenboog. Op die manier is er geen sprake van verkeersrisico’s terwijl Apeldoorn luid en duidelijk laat zien dat zij pal staat voor de rechten van LHBTI. Hierbij een voorbeeld hoe dit eruit kan komen te zien.’

Vorig jaar was er geen meerderheid in de gemeenteraad van Apeldoorn voor een motie van GroenLinks, D66 en PvdA om een regenboogzebrapad aan te leggen. Vooral de christelijke partijen twijfelden over de verkeersveiligheid van zo’n pad.

(Bron: Apeldoorn Direct, Facebook, foto: Partij voor de Dieren Apeldoorn)

