Radio 08-10: Hoe kan Overijssel homovriendelijk(er) worden?

Hoe homovriendelijk is Overijssel? Wat gaat er goed, wat kan er beter? Vrijdag is er over gepraat door vertegenwoordigers van gemeenten, instanties zoals het COC en het bedrijfsleven.

De bijeenkomst was op initiatief van de Statenleden Hans Nooter (PvdA) en Wybren Bakker (D66).

Hengelo krijgt een regenboogbank. Het ontwerp is gemaakt door Telma van den Hoven (foto). Het is nog een kwestie van 250 kilo steentjes plakken op een kale betonnen bank.

De gemeente zoekt hulp: iedereen die dat wil kan meeplakken. Vrijdag 13 oktober wordt de eerste steen geplakt; na de herfstvakantie begint het echte werk. Aanmelden kan via gemeente@hengelo.nl.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 8 oktober tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel