‘Dijkhoff negeerde brief UNHCR over Oekraïense asielzoekers’

Oud-staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft maandenlang zeer kritische brief van UNHCR over Oekraïne en de positie van LHBT’ers onbeantwoord liggen. Dat zegt LGBT Asylum Support die na overleg met de UNHCR de brieft nu openbaar maakt en Kamerleden vraag in actie te komen.

Dijkhoff besloot vorig jaar Oekraïne toe te voegen aan de lijst veilige landen. Daardoor kunnen asielzoekers uit Oekraïne teruggestuurd worden . LGBT Asylum Support stelde op basis van verklaringen van LHBT’ers uit Oekraïne die in Nederland asiel aanvroegen, dat de situatie in dat land voor hen verre van veilig is. De verklaringen werden ondersteund door onder meer het rapport van Nash Mir (Onze Wereld) waaruit blijkt dat het geweld tegen LHBT’ers het laatste jaar met 300 procent is toegenomen.

Aanbeveling

De UNHCR heeft oud-staatssecretaris Klaas Dijkhoff in juli dit jaar een kritische brief gestuurd met de aanbeveling om het besluit om LHBT-asielzoekers uit Oekraïne geen bescherming te geven, terug te draaien.

Tot op heden heeft de oud-staatssecretaris niet gereageerd op dat rapport. Daarom heeft LGBT Asylum Support besloten de brief openbaar te maken en Kamerleden opgeroepen Dijkhoff te vragen waarom hij niets gedaan heeft met de aanbeveling van de UNHCR.

(Bron: LGBT Asylum Support)

