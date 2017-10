Vier jaar cel geëist voor mishandelen homostel in Amsterdam

on

Tegen de man die vorig jaar bij een veerpont in Amsterdam twee mannen zou hebben mishandeld is vier jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de 24-jarige man van poging tot doodslag en openlijke geweldpleging.

Twee homoseksuele mannen van 55 en 52 werden vorig jaar bij de pont achter het Centraal Station uitgescholden toen ze terugkwamen van een feestje. Een van hen werd tegen de grond geslagen en meerdere keren in zijn gezicht geschopt.

Homogeweld

Omstanders en een van de slachtoffers zeggen voorafgaand aan de mishandeling het woord homo of homootje te hebben gehoord, maar volgens het Openbaar Ministerie kan niet worden vastgesteld of het geweld homo-gerelateerd was.

Begin dit jaar werden twee verdachten opgepakt. Een van hen stond vandaag voor de rechter.

