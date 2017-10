Café De Prins wordt de nieuwe homokroeg in stad Groningen

on

Half december gaat in Groningen een nieuw café open dat zich richt op de LHBT-gemeenschap. Na het sluiten van Café De Kast was er nog maar één homokroeg in de stad: Café De Rits aan de Pottebakkersrijge. Ook kent de stad een homocafetaria: Ons Moeke aan de Paterswoldseweg.

Het nieuwe café, De Prins, komt aan de Zwanestraat op de plek waar tot voor kort Café De Kachel zat.

De Prins wordt een borrelcafé, waar geen dansvloer is, zoals in De kast wel het geval was, zegt een van de drie uitbaters Frank Smit tegen de lokale omroep OOG TV.

De uitbaters zijn allen homoseksueel. ‘Wij voelen beter aan wat er zich in de gayscene afspeelt en kunnen ons aanbod hierop aanpassen’, aldus Frank Smit.

Veiliger

Een homocafé in de Zwanestraat is volgens de uitbaters een betere plek dan in het uitgaansgebied in de Poele- of Peperstraat. De Zwanestraat geeft volgens hen een veiliger gevoel.

Blij

Het COC-Groningen Drenthe is blij met de nieuwe horecazaak. De organisatie geeft aan dat er nog veel behoefte is aan de homohoreca. ‘Het is heel prettig dat er een kroeg is waar mensen volledig zichzelf kunnen zijn, dit is een verrijking voor Groningen’, zegt voorzitter Annelies van Santen tegen OOG TV.

(Bron en screenshot OOG TV)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws