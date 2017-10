Voorzitter voetbalbond kan geen homoseksuele prof vinden

on

Pogingen van de Engelse voetbalbond om in contact te komen met homoseksuele profvoetballers hebben niets opgeleverd. Voorzitter Greg Clarke van de Football Association riep eerder dit jaar homoseksuele voetballers op om zich bij hem te melden –desnoods anoniem- om te praten over het taboe rond homoseksualiteit in het betaalde voetbal. Maar niemand meldde zich.

‘Ik veroordeel ze daarom niet. Als het niet goed voelt om er over te praten, dan is er iets mis met het voetbal,’ aldus Clarke in de The Telegraph Sport.

‘Ik heb veel gay activisten ontmoet. Ik ging naar Stonewall, bezocht wedstrijden en dronk na afloop een biertje aan de bar en besprak de problemen. Op semiprofessioneel niveau en daaronder is het geen probleem, maar op professioneel niveau heb ik geen enkele speler ontmoet die er over wilde praten bij een kopje koffie op een anonieme plek. Niet een.’

Clarke benadrukt dat hij niet aanneemt dat de onwilligheid voortkomt uit angst voor de reacties van fans, waarvan vaak wordt aangenomen dat dat de oorzaak is dat profvoetballes niet uit de kast komen.

‘Ik wil niet speculeren over wat er in hun hoofd speelt. Ze voelen zich natuurlijk niet comfortabel.’

Verstopt

‘We hebben het vertrouwen van de professionele homoseksuele voetballers nog niet gewonnen. Ik heb atleten, zwemmers, duikers gesproken, ik ben overal heen gegaan. En zij hebben hun standpunten met mij gedeeld. Ik heb gevraagd: “Waarom willen homoseksuele voetballers me niet ontmoeten?”. Ze antwoorden allemaal “Ik weet het niet omdat ik geen homoseksuele voetballers ken.” Ze zijn diep verstopt.’

Zorgen

Clarke accepteert het dat homoseksuele voetballers hun geaardheid geheim houden.

‘Waarom zou je uit de kast komen en het risico lopen op negatieve reacties als het zo werkt, als je gelukkig bent? Misschien denk je: “Waarom moet ik mijn seksualiteit met iemand delen?” Ik respecteer dat. Waar ik me zorgen om maak, is dat er mensen zijn die openlijk homo willen zijn, maar dat niet kunnen. Als ze uit de kast komen moeten ze zich op hun gemak kunnen voelen, geaccepteerd en ondersteund worden.’

