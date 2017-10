Flevoland is de derde regenboogprovincie van Nederland

on

Flevoland is sinds deze week een Regenboogprovincie. Een meerderheid in Provinciale Staten heeft daarover een motie aangenomen. Drenthe, Gelderland en Groningen hebben zich al eerder uitgeroepen tot Regenboogprovincie.



In een Regenboogprovincie staan de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders hoog in het vaandel.

Het provinciebestuur gaat meer doen om de gelijke behandeling van LHBTI’ers te stimuleren. Ook zal in de communicatie vanuit het provinciehuis worden uitgedragen dat alle burgers in de provincie gezien en gewaardeerd worden. Flevolandse gemeenten worden aangespoord om hetzelfde te doen.

Van de zes Flevolandse gemeenten is alleen Lelystad aangesloten bij het landelijke project Regenboogsteden.

Overijssel is (nog) geen Regenboogprovincie; wel is er komende vrijdag een symposium om met gemeenten, bedrijfsleven en organisaties te praten over LHBTI-aangelegenheden op initiatief van de Statenleden Bakker en Nooter.

(Bron: Omroep Flevoland)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws