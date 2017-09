Rechter: Homo-asielzoeker niet bij gelovige moslims zetten

on

Het COA moet een homoseksuele Syrische asielzoeker in een AZC in Alkmaar onderdak blijven bieden. Dat heeft de rechter vrijdag besloten. Het COA wil dat de man vertrekt uit het asielzoekerscentrum omdat er woonruimte voor de man is gevonden in een nabij gelegen dorp.

De Syriër weigerde de woning omdat hij zich niet veilig zou voelen in een woning die hij zou moeten delen met strenggelovige mannelijke moslims.

De rechter bepaalde dat dat de Syriër zich terecht in ‘zijn gevoel van veiligheid voelt aangetast’ als hij een huis moet delen met mannelijke moslims die negatief tegenover zijn homoseksualiteit staan. Op grond daarvan stelde rechter het COA in het ongelijk.

