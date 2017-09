Radio 01-10: Roze senioren centraal tijdens Coming Out Week

on

Woensdag 11 oktober is het Coming Out Dag. Het begint een traditie te worden dat Enschede en Hengelo er een hele week van maken, met exposities, optredens en films. Speciale aandacht is er deze Coming Out Week voor roze senioren.

Zo is er in Hengelo en later in Enschede de expositie ‘Nooit meer in de Kast’ samengesteld door Hannah van Herk over roze senioren, die hun levensverhaal vertellen.

Vrijdag 6 oktober wordt op het provinciehuis gepraat over de positie van niet-hetero’s in Overijssel. Vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijfsleven en organisaties komen bijeen op initiatief van de Statenleden Hans Nooter (PvdA) en Wybren Bakker (D66). Zij leggen uit wat de bedoeling is van het zogenoemde regenboogsymposium.

