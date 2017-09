Kijk-tip: Olly Alexander in de documentaire Growing Up Gay

on

Olly Alexander is de zanger van Years & Years, een Britse popband die sinds 2010 bestaat. De doorbraak kwam met het aanstekelijke nummer King. Olly is homo en een rolmodel voor veel lgbt-jongeren. De BBC vroeg hem een documentaire te maken over lgbt-jongeren.

In de documentaire praat Olly met een aantal jongeren die problemen ondervonden door hun geaardheid.

Het is een aangrijpende documentaire geworden. Olly praat met Connor, die op school werd gepest en van de trap is gegooid, met Tom die deen eetstoornis heeft en met Sean, die door zijn moeder verstoten is vanwege zijn geaardheid en aan drugs verslaafd is.

Het zijn problemen waar Olly zelf ook mee te maken heeft gehad. ‘Alexander ontpopt zich tot een meelevende documentairemaker. Hij stelt zich warm op naar de jongeren toe en voelt zich niet te beroerd om zijn tranen de vrije loop te laten’, constateert Fernand van Damme van De Morgen in een recensie in de rubriek DM Zapt.

Olly Alexander wil met de documentaire het gesprek opgang brengen. ‘We can’t pretend that things will get better if we don’t fucking talk about it’, zegt hij op het einde van Growing Up Gay.

De ontroerende, aangrijpende documentaire is hier te zien.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder