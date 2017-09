Activisten maken melding van jacht op homo’s in Azerbeidzjan

on

De politie in Azerbeidzjan maakt jacht op homoseksuelen. Met name de leden van de homogemeenschap in de hoofdstad Baku worden getroffen door politieacties.

Dat meldt Javid Nabiyev (foto) van Nefes LGBT Azerbaijan Alliance in een videoboodschap op Facebook.

Volgens Nabiyev worden mensen van wie vermoed wordt dat ze homoseksueel zijn, opgepakt, gewelddadig onderzocht, beboet en gedwongen om contactgegevens in hun mobiele telefoon af te staan.

Het Wit Russische televisiestation Belsat toonde beelden van arrestaties.

De afgelopen weken zijn tenminste vijftig LHBT’ers opgepakt.

De berichten worden bevestigd door ILGA-Europe. Directeur Evelyne Paradis van ILGA maakt zich zorgen over het lot van de slachtoffers van de politieacties en vraagt om onmiddellijke invrijheidstelling van de mensen die nog vastzitten.

Ook roept ze de Raad van Europa, de Europese Unie, de OVSE en de Verenigde Naties op om de aanhoudingen te veroordelen.

(Bron: Roze Golf, afbeelding: still video Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws