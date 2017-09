Vast in Caïro na zwaaien met regenboogvlag tijdens concert

on

In de Egyptische hoofdstad Caïro zijn zeven mannen opgepakt nadat ze vrijdag bij een concert met een regenboogvlag hadden gezwaaid. Ze waren aanwezig bij een optreden van de Libanese band Mashrou’ Leila.

De zanger van de band is openlijk homoseksueel.

De vlaggenzwaaiers zijn maandag opgepakt vanwege het ‘bevorderen van een seksuele afwijking’.

Het plaatsvervangend hoofd van de Egyptische vakbond van muzikanten zegt dat Mashrou’ Leila alle benodigde vergunningen had om op te treden, maar voegde daaraan toe dat toekomstige optredens in het land zullen worden verboden. ‘We zijn tegen homokunst. Het is verdorven’, zei hij tegen de Egyptische televisie.

‘Prachtig publiek’

De Libanese band was twee keer eerder niet welkom in Jordanië, omdat de muziek in strijd zou zijn geweest met de normen en waarden van het koningshuis.

Wel speelde Mashrou’ Leila eerder zonder problemen in Egypte. Ook vrijdag waren duizenden mensen op het concert afgekomen. De band noemde het op Facebook een van de beste shows die ze hadden gespeeld. ‘Wat een eer om te spelen voor zo’n prachtig publiek’, schreef de groep op Facebook.

Niet verboden

Homoseksualiteit is niet expliciet verboden in de Egyptische wet, maar het wordt niet getolereerd in de conservatieve Egyptische samenleving. Homoseksuelen worden geregeld vervolgd voor losbandigheid, immoreel gedrag of godslastering.

(Bron: NOS, foto: Facebook)

