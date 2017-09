Mogelijk permanente Dick Holthaus-expositie in Hengelo

on

In Hengelo komt mogelijk een permanente expositie met kleding, foto’s en ontwerpschetsen van couturier Dick Holthaus. Als het aan gemeente-archivaris Niels Bakker ligt, moet de expositie volgend jaar open gaan.

In 2018 is het 90 jaar geleden dat Holthaus in Hengelo geboren werd.

De expositie zou moeten worden ingericht in de voormalige kledingwinkel van Dick Holthaus aan het Burgemeester Jansenplein in Hengelo, naast Hotel Nationaal van de ouders van Dick Holthaus.

De huidige uitbater van Hotel Lunchroom Nationaal. Riekie Nijland voelt er wel voor. Zij is de eigenaar van de winkel, die momenteel leeg staat. ‘Als er voldoende kleding is om te showen, doe ik de deur open’, zegt Nijland in de Roze Golf van zondag 24 september.

Bakker doet in de uitzending een oproep aan iedereen die nog kleding heeft van Holthaus om die af te staan. ‘Je moet er niet aan denken dat kleren ontworpen door Holthaus in de ‘Zak van Max’ verdwijnen.’

Deze maand is er een mini-expositie in het etablissement aan het Burgemeester Jansenplein. Aanleiding is een koffer vol foto’s, ontwerpschetsen en krantenknipsels die het gemeentearchief eerder dit jaar cadeau kreeg van de partner van de in 2015 overleden Holthaus.

Naast een permanente expositie ziet Bakker ook graag dat de jaarlijkse modeshow in het centrum van Hengelo de naam ‘Dick Holthaus Memorial’ krijgt.

(Bron en foto: Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws, Overijssel