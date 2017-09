Radio 24-09: Een koffer vol herinneringen aan Dick Holthaus

on

Dick Holthaus werd geboren in Hengelo. Na de Tweede Wereldoorlog ontmoette hij de tien jaar oudere mode-ontwerper Max Heymans, met wie hij een korte tijd een relatie had. Bij Heymans moest hij linten steken in de door hem ontworpen hoeden.

Niet lang daarna opende Holthaus zijn eigen hoedenwinkel. Daarnaast begon hij met het ontwerpen van dameskleding en later ook heren- en bedrijfskleding. Zo ontwierp hij de uniformen van de stewardessen van Martinair.

Voor tieners en twintigers ontwierp hij speciale kledinglijnen, Dick Holthaus Jeunesse en Twenty Seven. De laatste vernoemt naar het huisnummer van Hotel Nationaal aan het Burgemeester Jansenplein in Hengelo van zijn ouders. Naast het hotel zat jaren een kledingwinkel van Holthaus.

Holthaus overleed in 2015. Zijn partner Jean Paul Gaudin schonk begin dit jaar een koffer vol schetsen, foto’s en krantenartikelen aan het Hengelose gemeente-archief. Reden voor gemeentearchivaris Niels Bakker en Riekie Nijland, de huidige eigenaar van Hotel Lunchroom Nationaal, om een mini-expositie in te richten.

In de Roze Golf vertellen Nijland en Bakker over Dick Holthaus en zijn werk.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 24 september tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Kijk-tip:

Haute couture van drie Nederlandse ontwerpers – 1956

De herfst- en wintermode van 1964 ontworpen door Dick Holthaus

