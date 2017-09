Klopt het dat een computer met foto’s homo’s kan herkennen?

on

Kan de computer de geaardheid van iemand bepalen aan de hand van één of meer foto’s? Uit onderzoek van de Stanford Univeristy bleek dat de computer met een nauwkeurigheid van 81 procent de geaardheid kon vaststellen.

De onderzoekers van Stanford University gebruiken een database met 35.326 pasfoto’s van een datingwebsite. Aan de hand van de tekst bij de foto’s bepaalden de onderzoekers of de betreffende persoon homo of hetero was.

Vervolgens schreven ze een algoritme voor een neuraal netwerk dat de foto’s analyseert en het gezicht van iemand in objectieve getallen vastlegt. Dat lerende algoritme neemt zowel de permanente eigenschappen van een gezicht mee (zoals neuslengte en afmetingen van de kaak) als tijdelijke eigenschappen, zoals haardracht.

De Volkskrant zocht uit hoe dat zit met het onderzoek en concluderen dat de claim dat een computer op basis van een foto kan zien of een willekeurig persoon homo of hetero is, veel te kort door de bocht is.

‘Alleen al omdat de computer zoveel hetero’s ten onrechte aanziet voor homo, dat de echte homo’s er haast bij in het niet vallen. Maar het laat wel zien wat er in potentie mogelijk is.’

(Bron: de Volkskrant, foto: onderzoek Stanford University)

