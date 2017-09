Geen geslachtsaanduiding meer op kinderkleding van HEMA

on

HEMA stopt met de geslachtsaanduiding op het etiket van kinderkleding. Vanaf eind dit jaar staat er geen aanduiding ‘jongen’ of ‘meisje’ meer op de verpakkingen en de labels, schrijft de Volkskrant.

Eerder dit jaar hief HEMA in enkele honderden winkels al de aparte afdelingen voor jongens en meisjes op. De afdeling voor kinderkleding heet daar nu simpelweg ‘kids’.

HEMA’s inkoopdirecteur zegt in de Volkskrant dat de keten steeds vaker klachten kreeg. Zo had een meisje van 10 jaar aan de winkelketen gevraagd om stoerder meisjesondergoed aan te bieden. Ze was de hartjes-onderbroeken beu.

In Groot-Brittannië besloot warenhuisketen John Lewis deze maand ook om jongens- en meisjesetiketten uit de kleding te halen. Het bedrijf nam dat besluit ‘om geen seksestereotypen te versterken’.

(Bron: NOS, foto: screenshot de Volkskrant)

