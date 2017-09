Advocaat homostel Arnhem: verdachten hadden betonschaar

on

De verdachten van de mishandeling van het homostel in Arnhem hadden wel degelijk een betonschaar bij zich. Dat zegt advocaat Sidney Smeets van het stel op basis van het politiedossier over de mishandeling.

De twee (foto) zouden begin april na een avondje stappen zijn mishandeld door jongens van 14 tot en met 16 jaar. Het is onduidelijk of de betonschaar daarbij is gebruikt.

Tanden

De mishandelde mannen hebben altijd gezegd dat er een betonschaar is gebruikt om mee te slaan. Eén van de twee, Ronnie, brak tijdens een korte vechtpartij twee voortanden. ‘Mijn cliënt is tegen de grond geslagen. Hij weet niet of dat met een betonschaar is gebeurd, maar zijn letsel duidt er wel op’, stelt advocaat Smeets.

De verdachten hebben lang ontkend dat zij de betonschaar bij zich hadden. Later hebben zij volgens de advocaat toegegeven dat ze de schaar bij zich hadden. Die zouden ze hebben gebruikt om fietssloten mee door te knippen.

Waar de schaar is gebleven, staat niet in het dossier. ‘Maar de verdachten liepen over een brug. Dan denk ik ‘gooi hem in het water’. En dat duidt erop dat je er iets mee gedaan heeft. Maar dat is speculeren’, stelt de advocaat van de twee.

Verontwaardiging

De mishandeling van het homostel veroorzaakte veel verontwaardiging. Het weekend na de mishandeling kwamen 2000 mensen in het centrum van Arnhem bijeen om te protesteren tegen geweld tegen homo’s. Ook was er een hand-in-hand actie op initiatief van Barbara Barend.

(Bron: Omroep Gelderland)

