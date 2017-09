Homoseksuele premier Servië loopt mee met Pride in Belgrado

on

De openlijk homoseksuele premier van Servië, Ana Brnabic, heeft vandaag meegelopen in de parade door de straten van Belgrado tijdens Gay Pride. Met haar aanwezigheid wilde ze laten zien dat de overheid er voor alle burgers is.

‘We willen het signaal afgeven dat diversiteit onze maatschappij sterker maakt’, zei Brnabic (foto) tegen verslaggevers.

De oproerpolitie had het centrum van Belgrado hermetisch afgesloten om botsingen met extremistische betogers te voorkomen. Die hadden zich verzameld voor een tegendemonstratie, maar er zijn geen ongeregeldheden gemeld.

Europa

Brnabic woonde vorig jaar de parade bij als minister van Overheidsdienst in de vorige regering van de huidige president Aleksandar Vucic. Haar benoeming wordt door critici gezien als een poging van Vucic om zijn regering een roze tint te geven, om te laten zien dat het land rijp is voor het lidmaatschap van de Europese Unie.

Verboden

De eerste Gay Pride in Belgadro in 2001 liep uit op ongeregeldheden. De Pride werd in 2009 vlak voor de start verboden uit veiligheidsoverwegingen. Een jaar later waren er weer botsingen tussen rechts-extremisten, voetbalhooligans en de politie. Tot 2014 werd de Gay Pride verboden.

Kijk hier voor meer foto’s van de Pride in Belgrado.

(Bron: Deutsche Welle, foto: Twitter)

