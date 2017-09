Radio 17-09: Hoe ga je om met religie en homoseksualiteit?

on

Huib Boskamp verruilt de Achterhoek om een nieuw bestaan op te bouwen in Friesland. De gelovige Huib wordt organist in de kerk in zijn nieuwe woonplaats. Hij wordt verliefd op zijn collega-organist Tjeerd.

Homoseksualiteit ligt erg gevoelig in de kerk van Huib en Tjeerd is weliswaar homoseksueel, maar vindt op basis van zijn geloof dat hij dat niet mag zijn.

In het boek ‘Demasqué’ beschrijft Bert Koerselman uit Zwolle hoe Huib met zijn homoseksualiteit omgaat en zijn weg vindt en hoe Tjeerd worstelt met zijn gevoelens. Het boek is deels gebaseerd op de ervaringen van Bert met zijn kerk.

In de Roze Golf een uitgebreid gesprek met Bert Koerselman over homoseksualiteit en religie.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 17 september tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel