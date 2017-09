Parlementslid Israël weg na kritiek op bijwonen homohuwelijk

on

In Israël is woensdag een parlementslid afgetreden na kritiek van rabbijnen omdat hij een homohuwelijk had bijgewoond.

Het parlementslid Yigal Guetta van de ultraorthodoxe Shaspartij vertelde afgelopen maandag in een radio-interview dat hij twee jaar geleden met zijn familie naar het huwelijk van zijn neef was geweest, die met een man trouwde.

‘Ik vertelde mijn kinderen dat ze moesten weten dat we gingen omdat ik wilde dat hij gelukkig zou worden, omdat het de zoon is van mijn zuster. Maar volgens de Torah is deze relatie verboden en een gruwel’, zo verklaarde Guetta in het radio-interview.

Vervolgens keerden vijf rabbijnen in een open brief zich tegen Guetta. In de brief noemden ze het homohuwelijk een ‘gruwel’ en beschuldigden ze Guetta van het ‘ontheiligen van de wil van God’. Ze eisten van de Shasparij dat Guetta werd ontslagen.

Daarop trad Guetta af, zonder zijn vertrek toet te lichten.

In Israël is het burgerlijk huwelijk niet opengesteld voor paren van gelijk geslacht, maar paren die in het buitenland zijn getrouwd, kunnen zich wel laten registreren. Veel Israëlische homoparen trouwen daarom in het buitenland. Anderen ‘trouwen’ in Israël zelf en regelen hun rechten en plichten met hulp van een advocaat.

(Bron: The Times of Israël, BBC, foto: Knesset)

