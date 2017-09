Wie is mevrouw in penispak bij opening regenboogpad?

on

In Vlissingen is zaterdag het eerste Zeeuwse regenboogzebrapad officieel in gebruik genomen. Bij de opening was er ook iemand bij die volgens de omschrijving van de gemeente was gekleed als een ‘menselijke dildo’.

Als opening knipten de wethouder Josephine Elliott en Martin Verbeem van LHBT Netwerk Zeeland een lintje door. Tijdens dat officiële moment stond achter hen een mevrouw verkleed als penis.

Foto’s van de openingshandeling en de mevrouw in penispak leidden tot ophef. De gemeente Vlissingen kwam met een persbericht: ‘Deze act hoorde niet bij de openingshandeling en was een zelfstandige actie.’

LHBT Netwerk Zeeland neemt in een reactie ‘met klem afstand van deze smakeloze actie’.

‘De opening was een groot succes dat enigszins werd verstoord door een smakeloze individuele actie. Er stond een persoon in beeld in een zeer plat en schunnig pak dat totaal geen respect had voor de ware boodschap van dit initiatief.’

Het regenboogzebrapad ligt bij de ingang van CineCity XL in Vlissingen en is er gekomen op initiatief van D66, de partij van Elliott, en heeft als doel aandacht te vragen voor acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.

(Bron: Omroep Zeeland, RTV Vlissingen, foto: screenshot RTV Vlissingen)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws