Voorvechter homorechten/zakenman Pierre Bergé overleden

In zijn huis in Saint-Rémy-de-Provence is vrijdagochtend de Franse zakenman, mecenas, voorvechter van homorechten en levensgezel van couturier Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, overleden.

Bergé bewoog zich in de hoogste Franse culturele en politieke kringen. Hij stierf na een lang ziekbed op 86-jarige leeftijd. Dat heeft zijn stichting Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent bekendgemaakt.

Bergé werd in 1930 geboren in Saint-Pierre-d’ Oléron, zo’n 160 kilometer boven Bordeaux aan de westkust van Frankrijk. Op 18-jarige leeftijd vertrok hij naar Parijs. Daar ontmoette hij een aantal Franse schrijvers en dichters, onder wie Jean Cocteau, Louis Aragon en Albert Camus.

Yves Saint Laurent

In 1954 leerde hij Yves Saint Laurent kennen, die op dat moment bij Christian Dior werkte. Ze kregen een relatie en richtten in 1961 samen het modehuis Yves Saint Laurent op. Bergé nam de zakelijke leiding op zich, Saint Laurent was de creatieve geest. Het modehuis ging in 2002 failliet; Yves Saint Laurent overleed in 2008.

Kunstcollectie

Bergé was niet alleen een grote naam in de mode, hij was ook zeer actief in andere delen van de culturele sector. Zo was hij onder meer voorzitter van de opera in Parijs en bracht hij samen met Yves Saint Laurent een indrukwekkende kunstcollectie bij elkaar, met werken van onder anderen Goya, Cézanne en Matisse. Ook bezat Bergé gedurende zijn leven verschillende tijdschriften, tv-zenders en kranten. Zo was hij tot aan zijn dood mede-aandeelhouder van het gerenommeerde Le Monde.

Macron

Hij bewoog zich ook in politieke kringen. Hij was persoonlijk bevriend met president François Mitterand, steunde in 1995 Jacques Chirac en sprak hij bij de laatste Franse presidentsverkiezingen zijn voorkeur uit voor Emmanuel Macron.

In 1984 kreeg Bergé de hoogste Franse onderscheiding die een burger kan krijgen. Hij werd benoemd tot Grand officier de la Légion d’honneur. Zijn vermogen wordt geschat op zo’n 180 miljoen euro.

(Bron: NOS, foto boven: Pierre Bergé in Musee Yves Saint Laurent Paris 2017 – Luc Castel)

