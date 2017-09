Herken de homo: algoritme kan geaardheid bepalen

on

Een kunstmatig intelligent algoritme kan aan de hand van een foto bepalen of iemand homoseksueel is. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. De bepaling heeft ene nauwkeurigheid van 81 procent.

De onderzoekers van Stanford University gebruiken een database met 35.326 pasfoto’s van een datingwebsite. Aan de hand van de tekst bij de foto’s bepaalden de onderzoekers of de betreffende persoon homo of hetero was.

Ze schreven vervolgens een algoritme voor een neuraal netwerk dat de foto’s analyseert en het gezicht van iemand in objectieve getallen vastlegt. Dat lerende algoritme neemt zowel de permanente eigenschappen van een gezicht mee (zoals neuslengte en afmetingen van de kaak) als tijdelijke eigenschappen, zoals haardracht.

Bij foto’s van mannen had het algoritme het in 81 procent van de gevallen goed of die persoon homo of hetero is. Bij vrouwen ging iets minder goed: 74 procent. De kwaliteit van het bepalen of iemand homoseksueel is gaat omhoog als het algoritme vijf foto’s van dezelfde persoon krijgt. Dan klopt het in 91 procent van de gevallen bij mannen en in 83 procent bij vrouwen.

De computer doet het beter dan mensen. Proefpersonen die een reeks foto’s kregen voorgeschoteld, hadden het maar in 61 procent van de gevallen goed bij foto’s van mannen en in 54 procent bij foto’s van vrouwen.

De onderzoekers gebruikten alleen foto’s van blanke mensen. Hun algoritme werd geschreven op alleen homo en hetero. Andere varianten bleven buiten beschouwing.

De Ingenieur vraagt zich af wat we eigenlijk met dit onderzoek moeten. ‘Een nuttig gebruik van deze techniek is moeilijk voorstelbaar, maar er zijn genoeg mogelijkheden te bedenken voor wie er kwaad mee zou willen. Wat te denken van het chanteren van iemand die in de kast zit en daar wil blijven. Of van overheden die homo’s onderdrukken en dergelijke beeldherkenning gaan inzetten om de bevolking eens door te lichten op seksuele voorkeur. Dat is onwenselijk en gevaarlijk. Nog los van het punt dat het algoritme nog verre van 100 % betrouwbaar is.’

Ook in landen, waar homoseksualiteit volledig is geaccepteerd, heeft deze manier van beeldherkenning nadelen. De onderzoekers signaleren dat het op zijn minst een verlies aan privacy oplevert, omdat een foto van iemands gezicht met een behoorlijke betrouwbaarheid diens seksuele geaardheid weggeeft. ‘En hoewel je in heel wat landen gerust homo mag zijn, moeten mensen wel zelf kunnen bepalen of ze daar open over willen zijn of niet’, aldus De Ingenieur.



(Bron: De Ingenieur, foto: onderzoek Stanford University)

